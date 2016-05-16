Роберт Просинечки: Я пригласил в сборную и молодых футболистов

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Мы знали, что в первом матче у сборной Азербайджане будет трудный соперник. На стадионе было много болельщиков и большое давление. Ход матча показал, что Португалия является одним из фаворитов турнира".

Об этом заявил Report главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки, комментируя выступление национальной сборной U-17 на чемпионате Европы, которое проходит в Баку.

Хорватский специалист заявил, что в последующих матчах взяли себя в руки, в результате сборная набрала 4 очка: "Несмотря на проигрыш в матче с Португалией, команда взяла себя в руки и продемонстрировала прекрасную игру со сборными Бельгии и Шотландии. Результаты их известны. Сборная оказала хорошее впечатление".

Однако Р. Просинечки сказал. что пока рано говорить о приглашении в ближайшем будущем членов U-17 в сборную. Он ссылается на то, что эти игроки пока не выступали в Премьер-лиге.

Главный тренер также рассказал о сборах, которые начнутся с 23 мая в Австрии. Он отметил, что в сборную будут привлечены новые игроки: "Я точно не знаю об участии Эдди Исрафилова в лагере. 26 мая мы сыграем с Андоррой. Я возьму несколько молодых игроков, чтобы они сыграли в основной сборной. Я уже определился с этими футболистами и скоро будет обнародован список. Соперники также интересны, это хорошо и для нас".

47-летний специалист прокомментировал результаты Премьер-лиги Азербайджана: "Турнирная таблица налицо. Если результаты такие, значит они справедливые. Турнирная таблица является результатом работы команд".