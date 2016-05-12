Роберт Просинечки пригласил в сборную игрока турецкого клуба

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной команды Азербайджана Роберт Просинечки пригласил в сборную Уфука Будака из турецкого клуба "Газыантеп ВВ".

Как сообщает Report, 26-летний крайний защитник участвует на сборах в Австрии.

Сборы начнутся 23 мая и продолжатся до 4 июня. За этот период национальная сборная проведет товарищеские матчи со сборными Андорры, Македонии и Канады.

Отметим, что Уфук Будак выступил в азербайджанской сборной и во время, когда главным тренером был Берти Фогс. В 1-й лиге Турции в текущем сезоне он забил 2 гола в 26 играх.