Роберт Просинечки: Нервы не могут выдержать такого напряжения

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки прокомментировал свое пристрастие к курению.

Как сообщает Report со ссылкой на чешские СМИ, хорватский специалист высказал свое отрицательное отношение к курению.

"Курение - это катастрофа. Однако я не могу избавиться от этой привычки. После того, как я стал главным тренером, курю еще больше. Нервы не могут выдержать такого напряжения, и никто не может гарантировать, что карьера всегда будет на высоте. Я был известным футболистом, и мне не нужно было быть известным тренером. Как футболист я всегда одерживал победу. Хочу научить азербайджанских футболистов придерживаться такой же позиции", - сказал Р.Просинечки.

Касаясь работы в Азербайджане, 47-летний футболист сказал о росте интереса в стране к футболу: "Моя основная цель заключается в формировании у футболистов духа победы. Баку является одним из городов, претендующих на проведение ЕВРО-2020. Это может послужить для Азербайджана ключом. Азербайджан - спортивная страна и здесь люди любят футбол. Страна обладает большим потенциалом, существует инфраструктура, в футбол вкладывают крупные инвестиции. Здесь также немало молодых игроков".