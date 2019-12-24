​"Реал" забил 100 голов в 2019 году

Мадридский "Реал" забил 100 мячей во всех соревнованиях в 2019 году.

Как передает Report, это первый календарный год, который "Реал" полностью провёл без португальского нападающего Криштиану Роналду. Худший показатель клуба в данном компоненте при Роналду составил 130 забитых мячей за сезон — такое количество голов "Реал" забил в 2010 году.

Напомним, Роналду перешёл в туринский "Ювентус" летом 2018 года. Португальский футболист играл в составе мадридского клуба с 2009 года. Вместе с "Реалом" Роналду четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

"Реал" набрал 37 очков в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований на данный момент является "Барселона".