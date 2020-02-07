​“Реал” впервые в сезоне проиграл дома

Мадридский “Реал” потерпел первое домашнее поражение в сезоне.

Как передает Report, подопечные Зинедина Зидана впервые в этом сезоне проиграли на “Сантьяго Бернабеу”, уступив “Реалу Сосьедад” в четвертьфинальном матче Кубка Испании (3:4).

В составе “Реала Сосьедад” отметились хавбек Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому “Реалу”, форвард Александер Исак, оформивший дубль, и полузащитник Микель Мерино.

В составе мадридской команды голами отметились защитник Марсело, 18-летний нападающий Родриго и защитник Начо.

До этой встречи “Реал” ни разу не уступил на домашней арене в чемпионате Испании, Кубке страны и Лиге чемпионов. Клуб из Мадрида проиграл в гостях “ПСЖ” и “Мальорке”.

Таким образом, “Реал Сосьедад” вышел в 1/2 финала Кубка Испании, а мадридский клуб завершил выступление в турнире.

В другом четвертьфинале “Атлетик” из Бильбао примет “Барселону”. Финальный матч Кубка Испании состоится 18 апреля в Севилье.