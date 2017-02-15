Рамиль Шейдаев: Большие надежды связываю со сборной Азербайджана

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ / "Я рад, что меня вызывают в сборную Азербайджана". Как сообщает Report, об этом сказал нападающий национальной сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев в интервью "Спорт день за днем".

21-летний нападающий, переданный 13 февраля в аренду на 1,5 года словацкой "Жилине" турецким клубом "Трабзонспор", отметил, что быстро адаптировался в сборной: "Чувствовал, что во мне заинтересованы, от меня ждут хорошей игры и забитых голов. В сборной адаптировался быстро, с первых матчей хотел приносить национальной команде как можно больше пользы".

Он подчеркнул, что ни разу не пожалел о своем решении покинуть питерский "Зенит" и сменить гражданство: "Жалел бы, если бы не уехал".

"Большие надежды связываю со сборной Азербайджана. Мы идем на треть­ем месте в своей отборочной группе, имеем неплохие шансы сыграть в финальной стадии чемпионата мира в России. Для всех нас в целом и для меня в частности это было очень большое, важное событие", - добавил Шейдаев.