Пять футболистов грузинского клуба наказаны по подозрению в участии в договорных играх

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Пять футболистов грузинского клуба "Колхети-1913" дисквалифицированы на 6 месяцев.

Как сообщает Report, решение об этом приняла дисциплинарная комиссия Футбольной федерации Грузии.

Защитники Лаша Гогоная, Георгий Киласония и Торнике Джимшелеишвили, а также полузащитники Борис Махарадзе и Зураби Арзиани подозреваются в участии в договорных играх и попытке изменить результат игры.

Проигрыш "Колхети-1913" тбилисскому "Динамо" 29 июня со счетом 3:6 породил подозрения в букмекерских конторах. Компании bwin стала делать большие денежные ставки на победу "Динамо", когда счет в игре с "Колхети-1913" показывал 1:0 в пользу "Колхети". Тбилисская команда забила последние 3 гола за 8 минут до конца матча.

Компания сообщила о сумме выигрыша в Европейскую ассоциацию спортивной безопасности (ESSA), те в свою очередь сообщили о подозрениях в УЕФА, а футбольная ассоциация в ФФГ.

Национальная ассоциация соседней страны наказала наряду с игроками и клуб. По решению, с актива команды "Колхети-1913" списано 6 очков. Таким образом, потийская команда с 8 очками перешла на последнее 10 место.

Отметим, что нынешний игрок Габалы" Расим Рамалданов с июля 2016 по январь 2017 года играл за "Колхети-1913".