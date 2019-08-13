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Путин наградил бывшего наставника "Габалы"

Путин наградил бывшего наставника "Габалы"

Орден Александра Невского присвоен наставнику московского "Локомотива" Юрию Семину, который ранее возглавлял азербайджанский футбольный клуб "Габала".

Как сообщает Report, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.

72-летний специалист награжден "за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу".

Семин возглавляет "Локомотив" с 2016 года. Столичный клуб под руководством специалиста трижды выигрывал чемпионат России (2002, 2004, 2017/18), шесть раз завоевывал Кубок страны и  трижды становился обладателем Суперкубка России. 

Семин также работал главным тренером азербайджанского футбольного клуба "Габала" (2014/2014). Под его руководством команда вышла в финал Кубка страны и завоевала бронзу Премьер-лиги Азербайджана.

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