Прошла отчетная конференция АФФА

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Сегодня прошла очередная Отчетная конференция АФФА. Как сообщает Report, на конференции приняли участие президент Федерации Ровнаг Абдуллаев, член Исполнительного комитета УЕФА Карен Эспелунд, официозы АФФА и ряд гостей.

В своем выступлении президент АФФА Ровнаг Абдуллаев рассказал о госпрограмме, осуществляемой по развитию футбола в Азербайджане в 2015-2015 гг. Р.Абдуллаев отметил о выполнении задач, поставленных президентом страны Ильхамом Алиевым перед руководством АФФА. По словам президента АФФА, "Госпрограмма по развитию футбола в 2005-2015 годах" представлена государству в форме отчета. Р.Абдуллаев заявил о подготовке проекта новой Госпрограммы, предусматривающей подготовку к чемпионату Европы 2020 года. Документ будет представлен правительству в течение 3 месяцев. Затем слово предоставили генсеку организации Эльхану Мамедову. Он сказал, что футбол является самым обсуждаемым и одним из важных видов спорта в мире. По словам Э.Мамедова, как и во всех областях, проблемы существуют и в футболе: "Хотя, согласно рейтингу ФИФА, после 4 поражений в 2014 году наша сборная опустилась ниже 73-й ступени, были и успехи. Так, в те же месяцы молодежь обрадовала нас. Впервые команда завоевала путевку в элит-райнд U-17 и U-19. В 2012 году "Нефтчи", а в 2014 году "Карабах" выступили на международной арене. Несмотря на то, что в последнем туре группового этапа команда потерпела поражение, "Карабах" остался в сердцах болельщиков как победитель. В Баку пройдет ЕВРО-2020. Мы хотим участвовать в этом турнире и продемонстрировать прекрасную игру".

После выступления генсека был продемонстрирон видеоролик о работах, проделанных АФФА в 2014 году.

В своем выступлении специалист Федерации по финансовым вопросам Халид Джафаров коснулся расходов и доходов в 2014 году.

Независимый аудит Бабек Мамедов отметил, что финансовый отчет был проверен и утвержден.

Выступивший перед гостями председатель Тренерского комитета АФФА Вагиф Садыгов рассказал о созданных условиях и оказанной поддержке.

Затем выступил член Исполнительного комитета УЕФА Карен Эспелунд, который заявил, что приехал в Баку сегодня и увидел здесь грандиозный стадион: "Я поздравляю вас с этим достижением. УЕФА и в дальнейшем окажет АФФА необходимую поддержку. Нас также радует внимание, оказываемое АФФА женскому футболу. Я признателен вам за создание всех условий для развития как женского, так и мужского футбола".

После выступлений состоялись выборы на вакантные места. Профессиональная футбольная лига выдвинула кандидатуру Вагифа Садыгова, а Общественное объединение общественных футбольных организаций - кандидатуру заместителя министра образования Фирудина Гурбанова.

Генсек Эльхан Мамедов предложил провести голосование, связанное с созданием Апелляционной и арбитражной палаты. В ходе голосования вопрос был одобрен.



Этим посвященная итогам года отчетная конференция подытожила свою работу. Затем состоялось закрытое заседание Исполнительного комитета.