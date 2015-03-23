Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Призовые фонды футбольной Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА увеличатся.

Как сообщает Report со ссылкой на Р-Спорт, решение об этом было принято в УЕФА.

Так, по сообщению генсека Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джанни Инфантино, в следующем сезоне призовой фонд Лиги чемпионов вырастет на 25% до 1,25 миллиарда евро, призовой фонд Лиги Европы увеличится до 380 миллионов евро.

"Клубы, участвующие в Лиге чемпионов, получат 1,25 миллиарда евро. Участники Лиги Европы — 380 миллионов в ближайшие три года", — заявил Инфантино.