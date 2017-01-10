Началась онлайн продажа билетов на матч Азербайджан-Германия

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Выставлены на продажу билеты на предстоящую в Баку встречу между сборными Азербайджана и Германии в рамках группового отборочного этапа чемпионата мира 2018 года по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, билеты можно приобрести на сайте http://tickets.affa.az/.

К продаже билетов в кассах приступят с 1 февраля. В зависимости от секторов цены варьируют в пределах 2-20 манатов. Билеты в сектор VIP стоят 50 манатов.

Отметим, что матч пройдет 26 марта на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.