Президент Федерации мини-футбола Чада высоко оценил церемонию открытия чемпионата мира, проходящего в Баку

Президент Федерации мини-футбола Чада Махамат Иссак Сога высоко оценил церемонию открытия чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку.

Президент Федерации мини-футбола Чада Махамат Иссак Сога высоко оценил церемонию открытия чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку.

Об этом он сообщил в интервью агентству Report.

Президент выразил уверенность в том, что сборная Азербайджана выйдет в финал:

"Организация на высшем уровне. Участвуют 32 команды, и это хорошо также с точки зрения установления международных отношений. Кроме того, церемония открытия чемпионата мира, проходящего в Азербайджане, была одной из лучших за последние четыре турнира. Надеемся, всё пройдёт на таком же высоком уровне до самого конца, и Азербайджан выйдет в финал. Почему бы и нет? Всё-таки это страна-хозяйка".

Представитель Федерации также прокомментировал выступление своей команды:

"Игра получилась немного сложной. Мы проиграли со счётом 0:3. Чтобы выйти в 1/8 финала, нам нужна была ничья или победа. К сожалению, Узбекистан превзошёл нас как в моральном плане, так и в физической выносливости. В следующий раз постараемся сделать всё возможное. У нас было несколько моментов, но забить не удалось. Это футбол — если не используешь шанс, можешь проиграть".

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