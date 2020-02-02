​Премьер-лига: "Карабах" победил "Сабаил"

Завершился XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, во втором матче дня "Сабаил" принимал "Карабах".

Матч, проходивший на "ASCO Arena" завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 81-й минуте забил Махир Эмрели.

После этой победы, агдамский представитель набрал 34 очка, тем самым укрепив свое лидерство.

Что касается "Сабаил", то команда с 12 очками занимает последнее - восьмое место.

В другой игре дня "Кешля" в гостях обыграла "Габала" со счетом 2:1.

Отметим, что в первый игровой день "Зиря" победила "Сабах" со счетом 2:0, а "Нефтчи" разошелся миром с "Сумгайытом" - 1:1.