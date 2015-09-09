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    ​Посольство Азербайджана в Германии сделало заявление по поводу армянского футболиста

    Габала и Боруссия встретятся в Баку 22 октября

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Германии сделало заявление касательно футболиста Генриха Мхитаряна из команды "Боруссия" (Дортмунд), являющейся соперницей "Габалы" в групповом этапе Лиги Европы.

    Как сообщает Report со ссылкой на ESPNC, заявление связано с визитом в Азербайджан армянского футболиста в составе команды "Боруссия".

    В посольстве заявили, что в список нежелательных лиц Азербайджанской Республики включаются лица, нарушившие принципы территориальной целостности и верховенство закона Азербайджанской Республики, а также лица, посещающие оккупированный Нагорный Карабах Азербайджана и прилегающие территории без соответствующего разрешения органов власти Азербайджана.

    Отметим, что встреча команд "Габала" и "Боруссия" состоится в Баку 22 октября. 

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