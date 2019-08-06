Определился новый капитан потенциального соперника "Карабаха" - "Аякса"

Определился новый капитан потенциального соперника "Карабаха" в этапе плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, голландского клуб "Аякс".

Как сообщает Report, им стал полузащитник голландского клуба Душан Тадич.

До серба обладателем капитанской повязки был 19-летний Маттейс де Лигт. Однако игрок сборной Нидерландов покинул команду летним трансферным окном, перейдя в стан туринского "Ювентуса".

Тадич выступает в составе "Аякса" с 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл в 56 матчах всех турниров на клубном уровне, став автором 38 голов и 24 результативных передач.

Отметим, что в случае, если в III квалификационном этапе "Карабах" будет впереди кипрского АПОЭЛА, клуб встретится с победителем пары ПАОК (Греция) - "Аякс" (Голландия).