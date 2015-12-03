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    ​Определились соперники сборных Азербайджана на отборочном этапе чемпионата Европы

    Игры пройдут в Литве и Румынии

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка первого отборочного раунда предстоящего в 2017 году чемпионата Европы среди футболистов в возрасте до 17-ти и 19-ти лет.

    Как сообщает Report, по результатам жеребьевки, сборная Азербайджана U-19 будет бороться в 5-ой группе.

    Возглавляемый главным тренером Назимом Сулеймановым клуб будет бороться с командами Боснии и Герцеговины, Австрии и Литвы.

    Игры группы пройдут 4, 6 и 9 октября 2016 года в Литве.

    Что же касается возглавляемой Тебризом Гасановым сборной U-17, она будет вести борьбу с командами Великобритании, Австрии и Румынии.

    Игры группы пройдут в Румынии 25, 27 и 30 октября 2016 года. 

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