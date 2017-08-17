Определена дата матча "Габала" - "Галатасарай"

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Начались переговоры по организации товарищеского матча между клубами "Габала" и турецким "Галатасарай".

Как передает Report со ссылкой на газету Sabah, планируется проведение матча 2 и 3 сентября. В это время в чемпионатах возникнет перерыв в связи с матчами сборных.

Тренерский состав "Галатасарай" на этой встрече испытает нового игрока Софиана Фегули. 28-летний полузащитник, приобретенный у английского "Вест Хэм", в настоящее время проходит период восстановления. Игрок сборной Алжира начнет подготовку именно во время перерыва. Если Фегули удастся показать себя с хорошей стороны в ходе встречи с "Габалой", тогда он будет защищать честь команды в гостевом матче против "Антальяспор" в рамках IV тура Суперлиги Турции.

Отметим, что планируется проведение матча "Габала" - "Галатасарай" в Баку.