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    ​Обнародован основной состав сборной Азербайджана по футболу в матче с клубом "Шахтер"

    Роберт Просинечки: при обороне будет использована система 4-1-4-1

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован основной состав сборной Азербайджана по футболу, который выйдет на матч с клубом "Шахтер". Как сообщает Report, главный тренер сборной Роберт Просинечки сказал, что при обороне будет использована система 4-1-4-1. 

    Когда же сборная будет играть в нападении, то будет применяться система 4-3-3. В игре с украинской командой первым делом Просинечки даст шанс проявить себя следующим игрокам: Андрею Поповичу, Магамеду Мирзабекову, Арифу Дашдемирову, Бадави Гусейнову, Руслану Абышеву, Гара Гараеву, Рахиду Амиргулиеву, Джавиду Гусейнову, Намику Алескерову, Афгану Исмаилову и Магамеду Гурбанову.

    Отметим, что игра сборной Азербайджана с клубом "Шахтер" состоится 24 февраля в 18:00 по бакинскому времени.

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