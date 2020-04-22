Названо место Азербайджана в мире по числу футболистов-легионеров

Международный центр спортивных исследований (CIES) провел исследование, связанное с тем, сколько футболистов отправились играть за пределы своих стран в 2019 году.

Как передает Report, в списке из 183 стран Азербайджан наряду с Казахстаном, Таджикистаном, Малави и Эсватини расположился на 114-118 месте. Согласно исследованию CIES, в прошлом году 8 футболистов этих 5 стран были легионерами. Все они выступали в высших лигах стран, в которые отправились.

Лидирует в списке Бразилия с 1 600 игроками. Из них 75,6% носили форму на основных чемпионатах. Франция (1 027 футболистов, 74% в основных лигах) - вторая, Аргентина (972 игрока, 75% в основных лигах) – третья.