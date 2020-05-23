Названа дата возобновления Ла Лиги

Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня — такое решение государство приняло в виду послабления мер борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на Marca, об этом сообщил председатель правительства Испании Педро Санчес.

Отметим, что последний матч в Ла Лиге был сыгран 10 марта — "Реал Сосьедад" со счётом 2:1 обыграл "Эйбар". На момент установления паузы лидером турнирной таблицы соревнований являлась "Барселона", в 27 матчах набравшая 58 очков. На два очка от каталонского клуба отставал "Реал", на третьем месте — "Севилья" (47).