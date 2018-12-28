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    Назван кандидат в главные тренеры сборной Азербайджана по футболу U-21

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Названо имя кандидата на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу U-21.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, это серб Милан Обрадович. 

    В случае достижения согласия по всем условиям, на основе представления Тренерского комитета АФФА U-21 будет поручен Обрадовичу.

    Отметим, что в рамках совместной деятельности Тренерского комитета и генерального секретариата были обсуждены кандидатуры различных специалистов на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу U-21 и проведены встречи с этими тренерами.

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