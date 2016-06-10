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    ​Начинается чемпионат Европы по футболу

    Первая игра чемпионата пройдет между командами Франции и Румынии

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Во Франции начинается чемпионат Европы по футболу.

    Как сообщает Report, впервые на чемпионате 24 сборные будут бороться в 6 группах.

    Церемония открытия турнира начнется за полчаса до первой игры.

    Выйдя на сцену, французский DJ Дэвид Гетта представит официальный гимн Евро-2016.

    По случаю мероприятия отобрано около 800 волонтеров из 63 стран.

    Первая игра чемпионата Европы пройдет между командами Франции и Румынии. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

    Игры турнира, который продлится месяц, пройдут на 10-ти различных стадионах Франции.

    Встречами будут управлять судьи из Великобритании, Германии, Турции, Шотландии, Швеции, Румынии, России, Венгрии, Чехии, Голландии, Польши, Сербии, Норвегии, Италии, Словении и Франции.

    Команды, занявшие два первых места в борьбе в группах A, B, C, D, E и F, завоюют путевку в 1/8 финала.

    Кроме того, в следующий этап перейдут 4 команды, завоевавшие три лучших места в групповом этапе. Игры группового этапа завершатся 22 июня. Встреча, которая определит сильнейшую сборную Европы, состоится 10 июля.

    После двухмесячного турне по Франции кубок турнира доставлен в Париж.

    Чемпионат Европы, первый тур

    Группа A

    23:00. Франция - Румыния

    Главный тренер: Виктор Кашшаи

    Судьи: Дьердь Ринг, Вентсел Тот (боковая линия), Тамаш Богнар, Адам Фаркаш (Венгрия)

    Запасные судьи: Бьорн Кейперс, Сандер ван Рукел (Голландия)

    Сен-Дени. "Stad de France"

    Отметим, что финальная игра чемпионата Европы состоится 10 июля. 

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