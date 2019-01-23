На проверочном матче в Анталье "Нефтчи" проиграл чехам

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Находящаяся на учебно-тренировочных сборах в Турции команда "Нефтчи" вышла на очередной проверочный матч.

Как сообщает Report, соперником стал чешский клуб "Слован".

Встреча в Спортивном комплексе "Arslan Zeki Demirci" в поселке Сиде завершилась победой либерецкой команды со счетом 2:1.

Счет был открыт Мирабдуллой Аббасовым после передачи Багали Дабо на 21 минуте. Однако на 36 и 46 минуте ошибками защитников "Нефтчи" воспользовались Матей Хибс и Ян Микула.

Отметим, что это был второй проверочный матч "Нефтчи". На первой встрече флагман с большой разницей в счете одержал победу над румынским "Газ Метаном".

На данный момент на чемпионате Чехии "Слован" находится на 7 строчке с 25 очками по 19 матчам.