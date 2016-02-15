На матче "Барселона" - "Сельта" забит необычный пенальти - ВИДЕО

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси забил необычный гол.

Как сообщает Report, курьезный случай был зарегистрирован на 81-й минуте матча с "Сельтой" в рамках 24-го тура чемпионата Испании.

Аргентинский нападающий вместо того, чтобы забить гол в ворота, пасовал мяч своему товарищу Луису Суаресу. Суарес в свою очередь, отправил мяч в ворота, оформив хет-трик. Это был четвертый гол каталонцев в матче. Суарес довел количество забитых им мячей до 23, тем самым обогнал нападающего "Реала" Криштиану Рональду на 2 мяча. Матч завершился победой "Барселоны" со счетом 6:1.

Отметим, что в 1982 году подобный пенальти забили игроки амстердамского "Аякса" Йохан Кройф и Йеспер Ольсен.