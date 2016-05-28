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    ​Миланское метро частично закрыли из-за угрозы терактов в преддверии финала Лиги чемпионов

    Оцеплена одна из центральных железнодорожных станций города - Кадорна

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Миланское метро частично закрыли в день финала Лиги чемпионов из-за угрозы теракта, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    По информации источника, оцеплена одна из центральных железнодорожных станций города - Кадорна. Причиной данного решения стал найденный подозрительный предмет.

    Финальный матч Лиги чемпионов состоится сегодня, начало встречи в 22:45 по бакинскому времени. В решающей встрече турнира сыграют мадридские "Реал" и "Атлетико".

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