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    Матч Суперкубка Турции может быть проведен в Баку

    Об этом президенту Бешикташа сказал коллега из Коньяспор

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Футбольный матч между командами "Бешикташ" и "Коньяспор" в рамках Суперкубка Турции может быть проведен 6 августа в Баку. 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент "черных орлов" Фикрет Орман.

    Ф.Орман отметил, что об этом ему сказал президент "Коньяспор" Ахмет Шан: "Я поздравил Шана с завоеванием Кубка Турции. Он же сообщил, что матч Суперкубка состоится в Баку. Спросил, известно ли мне об этом? Я сказал, что я не осведомлен по этому поводу".

    По мнению президента "Бешикташа", ставшего чемпионом второй сезон подряд, организовать игру в Баку было бы очень хорошо. Он добавил, что они хотели бы сыграть в Азербайджане.

    Отметим, что заявления о проведении в Баку игр Суперкубка Турции высказывались и в предыдущие годы. Однако это никогда не претворялось в жизнь.

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