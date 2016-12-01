Матч Кубка Азербайджана начнется минутой молчания

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу между клубами "Интер" и "Карадаг Локбатан" начнется минутой молчания.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы "Интера" Сабухи Мамедов.

По его словам, минута молчания предусмотрена для бывшего защитника "Интера" Филипе Мачадо, который погиб в авиакатастрофе: "В связи с этим вопросом мы обратились в Профессиональную футбольную лигу, и получили положительный ответ. Перед началом игры мы почтим память футболиста минутой молчания".

Матч состоится 2 декабря на стадионе İnter Arena и начнется в 15:00.

Отметим, что Филипе Мачадо выступал в "Интере" в сезоне 2010/2011.