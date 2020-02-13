В матче 1/4 финала Кубка Франции "Лион" принимал "Марсель".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Стад де Люмьер" в Лионе и завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

На 70-й минуте главный арбитр встречи Бенуа Мийо назначил пенальти в ворота "Марселя", однако нападающий "Лиона" Мусса Дембеле не сумел реализовать 11-метровый удар. На 81-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Уссем Ауа, которому ассистировал форвард Бертран Траоре.

Таким образом, "Лион" вышел в полуфинал Кубка Франции, а "Марсель" завершил выступление в турнире. Ранее в следующую стадию турнира вышли "Пари Сен-Жермен" и "Ренн". В ещё одном четвертьфинале Кубка Франции "Эпиналь" сыграет с "Сент-Этьеном". Игра состоится сегодня, 13 февраля.