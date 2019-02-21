Лига Чемпионов: "Атлетико" и "Манчестер Сити" одержали победу - ВИДЕО

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу.

Как передаёт Report, в Испании и Германии состоялись два матча.

«Атлетико» нанёс поражение «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Мадридцы вышли вперёд на 78-й минуте. Хосе Мария Хименес после углового пробил голкипера «Ювентуса» Щенсны. В сутолоке у чужих ворот мяч отскочил к Хименесу, а тот точно пробил в цель.

Второй мяч хозяева забили уже через пять минут, после ещё одного стандарта отличился Диего Годин. Марио Манджукич неудачно выбил мяч, Годин пробил с острого угла, а мяч от корпуса Криштиану Роналду влетел в ворота «Ювентуса».

«Шальке-04» принимал «Манчестер Сити». Встреча команд состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Единственный гол в составе «Манчестер Сити» на 18-й минуте забил нападающий Серхио Агуэро. На 38-й минуте главный арбитр встречи Карлос Дель Серро Гранде назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб. Через 8 минут Бенталеб удачно исполнил второй 11-метровый удар. На 68-й минуте защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. На 85-й минуте счёт сравнял хавбек «горожан» Лерой Зане. В концовке встречи победу для своей команды вырвал полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.



Отметим, что в других играх 1/8 финала «Рома» одолела в Италии португальский «Порто» со счётом 2:1, «Тоттенхэм» в Англии обыграл немецкую «Боруссию» (Дортмунд) со счётом 3:0. Французский «ПСЖ» в Англии победил «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0, а испанский «Реал Мадрид» в гостях взял верх над голландским «Аяксом» со счётом 2:1. Матчи «Ливерпуль» (Англия) – «Бавария» (Германия) и «Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания) завершились безголевой ничьёй. Ответные встречи пройдут 12-13 и 19-20 марта.