ЛЧ: Сегодня пройдут еще два матча 1/8 финала - АФИША

Сегодня состоятся очередные матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, во второй игровой день будут сыграны два матча.

Так, итальянская "Аталанта" примет испанскую "Валенсию". В составе хозяев поля потерь в составе нет. У "летучих мышей" травмированы защитник Криштиану Пиччи и полузащитник Ману Веллексо. Под вопросом участие в игре вратаря Яспера Силлессена, полузащитника Дениса Черышева и форварда Кевина Гамейрона.

В другом матче дня "Тоттенхэм" принимает немецкий "Лейпциг". У лондонцев встречу из-за травмы пропустят полузащитник Мусса Сиссоко и нападающий Гарри Кейн. У гостей также будут отсутствовать защитники Вилли Орбан и Ибрагим Конате, а также полузащитники Тейлер Адамс и Кевин Кампл.

Лига Чемпионов, 1/8 финала

00:00. "Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

00:00. "Тоттенхэм" - "Лейпциг" (Германия)

Главный судья: Джунейт Чакыр (Турция)