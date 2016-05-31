​"Кяпяз" подписал контракты с 16 футболистами

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Гянджинский клуб "Кяпяз" подписал контракты с 5 новыми футболистами.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в составе команды будут выступать Новруз Мамедов ("Ряван"), Вюгар Бейбалаев и Турал Гурбетов ("Хязяр Лянкяран"), Ниджат Гурбанов ("Зиря"), Давуд Керими ("Агсу").

Согласно представлению главного тренера Шахина Диниева, продлен контракт с 11 футболистами. Контракты обновлены с вратарем Тадасом Симаитисом и Эйюбом Алиевым, защитниками Туралом Ахундовым, Туралом Наримановым и Азадом Керимовым, полузащитниками Шахрияром Рагимовым, Орханом Алиевым, Джейхуном Джавадовым и Керимом Диниевым, нападающими Туралом Рзаевым и Жулиеном Эбахом.

Со всеми ими достигнуто соглашение сроком на 1 год. Помимо этих футболистов в прошлом сезоне обновлен контракт с Дарио Федерико.

Кроме того, клуб расстался с 6 футболистами - среди них Намиг Алескеров, Тарлан Гулиев (срок аренды обеих футболистов истек), Эльвин Джабраиллы, Хязяр Гарибов, Бахтияр Солтанов и Джуниор Освальдо. Срок контракта этих футболистов с клубом "кяпяз" истек.

Отметим, что "Кяпяз" завершил Премьер-лигу 2015-2016 сезона на 5-й ступени с 56 очками и завоевал право на участие в Лиге Европы.