Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" выставил на трансфер двух футболистов.

Как сообщили Report в клубе, это эстонец Сергей Зенёв и украинец Алексей Антонов.

Выступления обеих футболистов в прошлом сезоне не устроили главного тренера Романа Григорчука и руководство клуба. Им рекомендовано найти себе новую команду или тренироваться в заменяющем составе. В настоящее время основная команда тренируется в Баку, в легионеры довольствуются индивидуальными тренировками в Габале.

Отметим, что клуб "Габала" заключил контракт с Сергеем Зенёвым и Алексеем Антоновым сроком на 1 год.