"Карабах" прокомментировал новость об уходе Педро Энрике из клуба

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Карабах" прокомментировал новости об уходе зимой из команды футболиста Педро Энрике.

Как заявил Report менеджер клуба Асиф Аскеров, с 27-летним полузащитником имеется договор до конца сезона.

Он, подчеркнул, что скорейшее возвращение бразильского игрока в греческий ПАОК не является темой обсуждения: "То что пишут в греческой прессе, все пустые разговоры".

Энрике в матче IV тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико" получил прямую красную карточку за удар ногой в лицо футболиста испанской команды. Представитель "Карабаха" заявил, что пока никаких сведений о сроке наказания Энрике из УЕФА не поступало. Тем не менее, точно известно, что фланговый игрок пропустит матч с английским "Челси" 22 ноября.

Отметим, что греческий сайт sport24.gr написал, что "Карабах" хочет расставаться с Педро Энрике и с этой целью направил письмо в ПАОК. В качестве причины указываются тяжелые условия договора бразильского легионера. С другой стороны, сообщается, что и самому игроку не нравится отсутствие соперничества в премьер-лиге Азербайджана. Говорится что, футболистом интересуется один из клубов России.

Педро Энрике в составе "Карабах" провел 14 игр и забил 3 гола. Один из голов он забил в матче II тура Лиги чемпионов с итальянской "Ромой", в котором "Карабах" проиграл со счётом 1:2.