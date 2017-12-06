"Карабах" приостановил борьбу в Лиге Чемпионов - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Карабах" провел последнюю игру в рамках группового раунда Лиги Чемпионов.
Как передает командированный в итальянскую столицу сотрудник Report, соперником агдамцев была "Рома".
Матч, состоявшийся на стадионе "Олимпико", завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 53-й минуте забил Диего Перотти. После этой победы "Рома", набрав 11 очков, выходит в качестве лидера группы в 1/8 финала турнира. Набравший одинаковое количество очков лондонский “Челси” занимает второе место и также выходит в следующую стадию. Набравший 7 очков испанский "Атлетико" занимает 3-е место в группе и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. "Карабах" ограничился двумя набранными очками в группе С.
Отметим, что Гурбан Гурбанов в игре с "Ромой" впервые в стартовом составе воспользовался услугами Афрана Исмаилова. Рашад Садыгов и Педро Энрике из-за дисквалификации, а Бадави Гусейнов и Анси Аголли по причине травм не смогли помочь "Карабаху".
***01:00
"Рома" открыла счет в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Карабаха".
Как передает Report, гол за римлян забил на 55-й минуте Диего Перотти.
***00:30
Завершился первый тайм матча 6-го тура группового раунда Лиги Чемпионов между "Ромой" и "Карабахом".
Как передает Report, первый тайм завершился со счетом 0:0.
***23:47
Стартовала последняя игра “Карабаха” в рамках Лиги Чемпионов сезона 2017/18.
Как передает Report, коллектив под руководством Гурбана Гурбанова гостит у итальянской “Ромы” в рамках 6 тура группового раунда Лиги Чемпионов.
"Карабах" вошел в историю как первый представитель Азербайджана, завоевавший путевку в групповой раунд самого престижного клубного турнира континента в нынешнем сезоне, азербайджанский клуб в 5 матчах проиграл 3 из них. Агдамцы проиграли чемпиону Англии "Челси" дома, и в гостях (0:6, 0:4), "Роме" уступили в Баку (1:2).
Встреча, которая состоится в Риме, для агдамского клуба несет формальный характер, хотя и важна с точки зрения имиджа.
Лига чемпионов
VI тур, группа C
5 декабря
23:45. "Рома" (Италия) - "Карабах" (Азербайджан)
Главный арбитр: Тобиас Штилер
Помощники главного арбитра: Майк Пикель, Ян Зайдель
Дополнительные помощники арбитра: Бастиан Данкерт, Харм Осмерс
Четвертый арбитр: Кристиан Гиттельманн (все из Германии)
Рим. Олимпийский стадион
Состояние очков: "Челси" - 10, "Рома" - 8, "Атлетико" - 6, "Карабах" - 2.
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