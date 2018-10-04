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    "Карабах" крупно проиграл "Арсеналу" - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Агдамский "Карабах" проиграл в Баку лондонскому "Арсеналу" в матче 2-го тура группы E Лиги Европы со счетом 0:3. 

    Как сообщает Report, голы в составе англичан забили Сократис Папастатопулос (4 мин.), Смит Ров (53 мин.) и Меттео Гедузи (80 мин.). 

    В другом матче этой группы украинская "Ворскла" проиграла на родном поле португальскому "Спортингу" со счетом 1:2. 

    После этих игр, "Арсенал" и "Спортинг" 6 очками делят 1-2 места в турнирной таблице. "Ворскла" и "Карабах" делят 3-4-е места.     

    ***21:52

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Агдамский "Карабах" уступает со счетом 0:1 после первого тайма в родных стенах в матче 2-го тура группы E Лиги Европы против лондонского "Арсенала". 

    Англичане уже на 4-й минуте открыли счет. Отличился Сократис Папастатопулос. На 33-й минуте игрок Карабаха Максим Медведев, а на 43-й футболист "Арсенала" Роб Холдинг получили желтые карточки.  

    "Карабах" имел несколько шансов сравнять счет в ходе матча.  

    Отметим, что это юбилейный, 100-й матч "Карабаха" в Еврокубках. 

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