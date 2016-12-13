Известный украинский голкипер завершил карьеру

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Вратарь украинского "Динамо" (Киев) Александр Шовковский завершил футбольную карьеру.

Как сообщает Report, об этом сообщил главный тренер команды Сергей Ребров.

Он отметил, что вратарь обнародовал свое решение после матча с "Шахтером", который они проиграли со счетом 3:4: "Шовковский в раздевалке попрощался с командой. Мы пожали ему руку, поаплодировали. Он отдал много лет команде и заслуживает огромного уважения".

Отметим, что Александр Шовковский защищал цвета "Динамо" с 1993 года. Однако в тот же год Александр выступал за столичный ЦСКА на правах аренды. В 1994-2012 году был приглашен в сборную Украины.