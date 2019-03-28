Известный футболист вернулся в бразильский клуб

Бывший нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Алешандре Пато перешел в "Сан-Паулу".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с 30-летним бразильским форвардом рассчитан до 2022 года.

Отметим, что Пато выступал за "Милан" в 2007-2013 годах, также он защищал цвета бразильских "Интернасьонала", "Коринтианса" и "Сан-Паулу", лондонского "Челси", испанского "Вильярреала". В последнее время бразилец играл за китайский "Тяньцзинь Тяньхай".

В активе футболиста 10 голов в 27 матчах за сборную Бразилии.