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    Известные игроки футбольного клуба "Атлетико" приедут в Баку

    Футболистов, отобранных из созданных при клубе Баку платных групп для детей старше 8, будут отправлять в Ланс или Атлетико

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер футбольной команды "Баку" Милинко Пантич вновь приедет в Азербайджан. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор клуба Яшар Сеидов.

    По его словам, сербский специалист сыграет роль координатора с испанским клубом "Атлетико" и французским клубом "Ланс". Футболистов, отобранных из созданных при клубе "Баку" платных групп для детей старше 8, будут отправлять в "Ланс" или "Атлетико".

    В то же время мировые звезды этих двух клубов будут приезжать в Баку и отслеживать соревнования юных футболистов. 

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