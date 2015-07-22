Известные игроки футбольного клуба "Атлетико" приедут в Баку

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер футбольной команды "Баку" Милинко Пантич вновь приедет в Азербайджан. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор клуба Яшар Сеидов.

По его словам, сербский специалист сыграет роль координатора с испанским клубом "Атлетико" и французским клубом "Ланс". Футболистов, отобранных из созданных при клубе "Баку" платных групп для детей старше 8, будут отправлять в "Ланс" или "Атлетико".

В то же время мировые звезды этих двух клубов будут приезжать в Баку и отслеживать соревнования юных футболистов.