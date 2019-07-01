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Известный тренер взял в команду азербайджанского футболиста

Известный тренер взял в команду азербайджанского футболиста

Стала известна новая команда покинувшего латвийский "Даугавпилс" бывшего футболиста сборной Азербайджана Вугара Аскерова.

Об этом Report заявил сам 34-летний нападающий. 

По его словам, его трансфер из "Даугавпилса" осуществила другая латвийская команда. Сообщается о заключении форвардом с новой командой контракта на 1,5 года. Игрок заявил, что не располагает информацией о сумме трансфера.  

Находящуюся в элите "Лиепаю" возглавляет бывший главный тренер "Баку" и сборной Латвии Александр Старков. После 17 матчей команда находится на 6 строчке среди 9 коллективов с 23 очками. 

Отметим, что Аскеров надевал и форму сборной Азербайджана в 3 матчах. В основном выступающий в качестве легионера форвард также выступал в "Сумгайыте", "Зиря" и "Араз Нахчыване". 

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