Исполнительный директор "Боруссии": Клуб будет серьезно относиться к своим соперникам

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Боруссия Дордмунд" прокомментировал Report результаты жеребьевки Лиги Европы УЕФА, в результате которой немецкий футбольный клуб попал в одну группу с "Габалой".

Как сообщили Report в пресс-службе "Боруссии", комментируя итоги жеребьевки, исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке сказал, что "с чисто спортивной точки зрения, им повезло с клубом".

Тем не менее, представитель руководства клуба отметил, что несмотря на это, команда будет серьезно относиться к своим соперникам: "Греческий ПАОК был чемпионом Греции в 1976 и 1985 году и обладателем Кубка Греции в 1972, 1974, 2001 и 2003 году. Российский "Краснодар" был основан лишь в 2008 году и с 2013-го они регулярно участвуют в Лиге Европы. По сравнению с другими командами, "Краснодар" выглядит слабее. Азербайджанская "Габала" же заняла третье место в прошлом сезоне".

В свою очередь, главный тренер дордмундцев Томас Тухель сказал, что клуб попал в интересную группу: "Нас ждет неординарная атмосфера в Салонниках, "Краснодар" является сильным клубом с несколькими иностранными футболистами. "Габала" же прошла в групповую стадию, одолев "Панатинаикос". Мы серьезно подготовимся и будем готовы к вызову".