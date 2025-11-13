Ильхам Алиев: Проведение ЧМ в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане является общим историческим достижением

Проведение финального этапа чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2027 года в Азербайджане и Узбекистане является общим историческим достижением, которое объединит Европу и Азию.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

По его словам, хорошие результаты между Азербайджаном и Узбекистаном имеются в спортивном сотрудничестве.

"Благодаря совместным усилиям двух стран, Исполнительный комитет ФИФА принял решение о проведении финального этапа чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2027 года в Азербайджане и Узбекистане. Это наше общее историческое достижение, которое объединит Европу и Азию", - подчеркнул президент.