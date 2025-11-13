Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Футбол
    • 13 ноября, 2025
    • 16:17
    Ильхам Алиев: Проведение ЧМ в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане является общим историческим достижением

    Проведение финального этапа чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2027 года в Азербайджане и Узбекистане является общим историческим достижением, которое объединит Европу и Азию.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана.

    По его словам, хорошие результаты между Азербайджаном и Узбекистаном имеются в спортивном сотрудничестве.

    "Благодаря совместным усилиям двух стран, Исполнительный комитет ФИФА принял решение о проведении финального этапа чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2027 года в Азербайджане и Узбекистане. Это наше общее историческое достижение, которое объединит Европу и Азию", - подчеркнул президент.

    Ильхам Алиев Узбекистан футбол чемпионат мира
    İlham Əliyev: Dünya çempionatının Özbəkistan və Azərbaycanda təşkili ortaq tarixi nailiyyətdir
    President: Hosting the U-20 World Cup in Azerbaijan and Uzbekistan is a shared historic achievement

