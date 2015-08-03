Игрок "Селтика": "Матч с "Карабахом" будет сложный и нам надо готовиться"

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ "Матч с "Карабахом" будет сложный и нам надо готовиться".

Как сообщает REPORT со ссылкой на британское издание Express, об этом сказал игрок шотландского "Селтика" Виргиль ван Дийк перед ответно игрой с азербайджанским "Карабахом" в рамках третьей отборочной стадии Лиги Чемпионов УЕФА.

По его словам, он наблюдал за игрой "Карабаха" в прошлом году, и считает, что нужно быть готовым к игре с этой командой: "Это будет сложный матч. У них есть большой стадион и он будет переполнен. Нам надо показать свой класс".