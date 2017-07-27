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    Hurriyet: Фатих Терим станет главным тренером "Галатасарая"

    Опытный специалист ранее 3 раза руководил стамбульским клубом

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Определится новое место работы подавшего в отставку с поста главного тренера сборной Турции по футболу Фатиха Терима.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Hurriyet, 64-летний специалист вновь возглавит "Галатасарай".

    Сообщается, что с нынешним главным тренером стамбульского клуба хорватским специалистом Игорем Тюдором команда расстанется, выплатив ему компенсацию в размере 400 тыс. евро.

    Среди других претендентов на пост главного тренера сборной Турции по футболу фигурируют имена главного тренера "Бешикташ" Шенола Гюнеша и расставшегося с представителем России клубом "Зенит" румынского тренера Мирча Луческу.

    Отметим, что Фатих Терим ранее 3 раза был главным тренером "Галатасарая". Опытный специалист с клубом "Галатасарай" 6 раз были чемпионом страны, а в 2000 году завоевали Кубок УЕФА.

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