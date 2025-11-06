Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Футбол
    • 06 ноября, 2025
    • 01:50
    Гурбан Гурбанов: Травма нашего футболиста Кади Боржеса может оказаться серьезной

    Травма футболиста "Карабаха" Кади Боржеса может оказаться серьезной.

    Как передает Report, об этом заявил главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА против английского "Челси".

    Он рассказал о состоянии полузащитника, который получил травму и был вынужден покинуть поле во время встречи:

    "Пока не могу ничего сказать. Завтра мы узнаем точнее, в каком он состоянии. Однако думаю, что травма может оказаться серьезной. Похоже, у него перелом одной из костей ноги. Надеемся, что травма Кади окажется незначительной".

    Отметим, что матч "Карабах" – "Челси" завершился со счетом 2:2.

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi: Kadi Borgesin zədəsi ciddi ola bilər

    Лента новостей