Гурбан Гурбанов: Травма нашего футболиста Кади Боржеса может оказаться серьезной

Травма футболиста "Карабаха" Кади Боржеса может оказаться серьезной.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА против английского "Челси".

Он рассказал о состоянии полузащитника, который получил травму и был вынужден покинуть поле во время встречи:

"Пока не могу ничего сказать. Завтра мы узнаем точнее, в каком он состоянии. Однако думаю, что травма может оказаться серьезной. Похоже, у него перелом одной из костей ноги. Надеемся, что травма Кади окажется незначительной".

Отметим, что матч "Карабах" – "Челси" завершился со счетом 2:2.