Гурбан Гурбанов: Травма нашего футболиста Кади Боржеса может оказаться серьезной
Футбол
- 06 ноября, 2025
- 01:50
Травма футболиста "Карабаха" Кади Боржеса может оказаться серьезной.
Как передает Report, об этом заявил главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА против английского "Челси".
Он рассказал о состоянии полузащитника, который получил травму и был вынужден покинуть поле во время встречи:
"Пока не могу ничего сказать. Завтра мы узнаем точнее, в каком он состоянии. Однако думаю, что травма может оказаться серьезной. Похоже, у него перелом одной из костей ноги. Надеемся, что травма Кади окажется незначительной".
Отметим, что матч "Карабах" – "Челси" завершился со счетом 2:2.
Последние новости
02:11
Фото
В Лиге чемпионов УЕФА завершились матчи четвертого тура общего этапаФутбол
01:50
Гурбан Гурбанов: Травма нашего футболиста Кади Боржеса может оказаться серьезнойФутбол
01:24
СМИ: Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС прекращение огня в ГазеВ регионе
00:49
Гурбан Гурбанов: Ничья с "Челси" - достойный результат для "Карабаха"Футбол
00:31
Главный тренер "Челси": Матч против "Карабаха" был непростымФутбол
00:26
Генштаб Израиля создаст оперативное подразделение для борьбы с контрабандойДругие страны
00:03
Президент АФФА поздравил "Карабах" с успешной игрой в матче с "Челси"Футбол
23:45
Фото
Видео
"Карабах" сыграл вничью с "Челси" в матче Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО-7Футбол
23:41