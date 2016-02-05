​Гурбан Гурбанов: Нынешняя ситуация в скором времени изменится к лучшему

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ "Сборы в Анталии в целом прошли хорошо. Подготовка проходила в соответствии с программой. В наши планы входило проведение 4-х проверочных игр и все они состоялись. Могу сказать, что я остался доволен".

Об этом в интервью Report заявил главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов.

Касаясь зимней подготовки команды, 44-летний специалист рассказал о новых трансферах: "Я придаю линии защиты важное значение. Хочу, чтобы там не было никаких проблем, и были футболисты одинакового уровня. Каждый из них будет полезен для нашей команды и возрастет конкуренция. Нам представилась возможность для трансфера полузащитника Рахида Амиргулиева, и мы сделали это. Получение Рахидом травмы могло помешать нашим планам. Однако, на днях он поправится, и вновь присоединится к команде. Верю, что мы сможем воспользоваться его потенциалом.

Приход Шахруддина Магомедалиева не скажется на игре Фархада. У нас будет три вратаря. Подумайте о полученной вратарем травме. В нормальной команде должно быть 3, и даже 4 вратаря.

Магомедалиева мы хорошо знаем, он обладает местным статусом и защищает ворота национальной сборной U-21. Хотелось бы, чтобы у нас было несколько вратарей одинакового уровня".

Отстранение из команды нескольких легионеров и местных футболистов, главный тренер объяснил следующим образом: "Какой-либо мысли по этому поводу не было. Мы решили внести некоторые изменения. Принятые нами футболисты в какой-то мере смогли заполнить их места. С другой стороны, до декабря наличие большого количества игроков было важно. Мы играли и в Лиге Европы и поэтому нуждались в таких игроках. Сейчас, некоторых мы передали другим командам, а с некоторыми расстались по обоюдному согласию. Я почувствовал необходимость внести в команду некоторые изменения, и пошел на этот шаг. Точнее, мы сделали это, чтобы добиться более эффективной работы. Если они ушли, хотим мы этого или нет, это в какой-то мере положительно сказалось на нашем бюджете. Однако, это не имеет к нам никакого отношения, так как в период зимнего трансфера подобные изменения происходят".

Г.Гурбанов также рассказал о Райделле Пупон, пришедшем во время зимнего трансферного окна.

Он отметил, что клуб не ошибся в выборе футболиста, показавшего успешную игру в голландском клубе "Рода": "Если не ошибаюсь, в основном составе он вышел на 4 игры. Я видел его гол, забитый на игре с клубом "Аякс". В целом, наш чемпионат не легок и не каждый футболист может сразу адаптироваться. Мы неоднократно были свидетелями этого. Если Пупон играет в основном составе чемпионата Голландии, значит мы можем быть спокойны, так как не ошиблись с трансфером.

Просто, существовали некоторые проблемы с его адаптацией. Причина его ухода из нашей команды была в том, что ему хотелось играть чаще. Я сказал каждому из футболистов, что нас ждет конкуренция. Поэтому, мы не можем гарантировать, что игрок будет выходить на поле на каждой игре. Вполне возможно, что у него что-то не получалось, и это нормально".

Касаясь наблюдающихся в мире финансовых проблем, Г.Гурбанов сказал, что это должно восприниматься нормально: "Данная проблема сказалась не только на футболе, но и на многих структурах в нашей стране, что и должно было произойти. Подобное часто встречается в мировой практике. Аналогичный процесс происходит везде. У кого-то он наблюдался 3 года назад, а у кого-то произойдет через 5 лет. Мы должны относиться к этому нормально и быть готовы. Если постоянно думать, что финансовые проблемы мешают работе, мы может проиграть. Сейчас все в порядке. Мы старались экономить бюджет клуба не только при финансовых проблемах, а всегда. Избежать этого невозможно. Думаю, что у нас нет серьезных проблем. Постараемся, чтобы в команде все было в порядке. Руководство само выбрало эту команду с чувством большой ответственности. Хотя другие команды меня не касаются, хочу сказать, что играть против таких противников бывает еще сложнее. В футболе, как и во всем спорте, деньги играют важную роль. Финансы играют важную роль при желании показать хороший результат и удержать его.

В какой-то момент возникли трудности, однако сейчас в "Интер" все в порядке. Вполне возможно, что сейчас трудности есть и в других командах. Однако, со временем все встанет на свои места, так как уже долгие годы в стране проводится большая работа на пути развития футбола. Президент страны дал распоряжения по поводу развития футбола. Думаю, что нынешняя ситуация в скором времени изменится к лучшему, просто всем нам нужно немного потерпеть. Верю, что ситуация улучшится. В последнее время во всем мире нас знают как спортивную страну. Хоть и мало, но мир знаком и с нашим футболом".

Специалист также выразил отношение к трансляции на "CBC Sport" игры с АЗАЛ, прошедшей в XIX туре Премьер-лиги Азербайджана: "Просто, не оказалось места в вещательной программе канала. Это нормально. Вполне возможно, чтобы в каком-либо туре игра той или иной команды не транслировалась. Думаю, что "CBC Sport" обладает большими правами, так как с каждым клубом заключен контракт и производится оплата за вещание. Поэтому канал даже имеет право назначать время игр. И это нормально. Мы придем к общему согласию. Съемки бывают качественными, и предоставляется обширная информация о нашем чемпионате. Мы сделаем все возможное и постараемся, чтобы наше сотрудничество было еще лучше".

Г.Гурбанов заговорил о командах, которые завоюют путевку в еврокубки в конце сезона. Он считает, что на участие в еврокубках претендуют команды "Карабах", "Интер", "Зиря", "Нефтчи", "Габала" и "Кяпяз": "Наверное, в прошлом сезоне ответить на этот вопрос было бы проще. Однако, сейчас все наоборот.

"Карабах", "Интер", "Зиря", "Нефтчи", "Габала", "Кяпяз"... Эти команды имеют шансы на еврокубок и никто не окажется от своего желания. Поэтому, думаю, что к концу чемпионата произойдут изменения".