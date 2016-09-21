Главный тренер клуба "Зиря": Я могу сегодня же извиниться перед журналистами - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Интервью главного тренера футбольного клуба "Зиря" Адиля Шукюрова информагентству Report

- Футболист "Карабаха" Рашад Садыгов имеет хорошие отношения с "Зиря" и оказывает команде помощь. Как сказывается помощь Садыгова на Вашей работе?

- Хочу сказать, что сегодня Рашад является футболистом. Как футболист он также имеет отношения с руководством клуба. И мы имеем отношения в качестве клуба. Однако они не на таком уровне, чтобы давать рекомендации или проводить беседу на ту или иную тему. Мы знаем его как футболиста, капитана национальной команды и "Карабаха". Он не имеет влияния на нашу выступающую в Премьер-лиге команду.

- Влияет ли на Вашу работу отношение капитана к руководству клуба?

- Конечно же, нет!

- В чем заключалась причина Вашего опоздания на пресс-конференцию после последнего матча с "Карабахом"?

- Знаете ли, в случае проигрыша команды нужно проводить беседу с футболистами. Наша беседа после игры немного затянулась. Мы поговорили в раздевалке, затем посидели в комнате, расположенной напротив с конференц-залом стадиона. Один раз пришли и позвали меня. Просто, из-за обсуждения некоторых вопросов с тренерами, пришлось опоздать. Мы не демонстрировали холодного отношения к прессе. Как с моей стороны, так и со стороны команды или клуба не было подобного отношения. Если мы проявим холодность по отношению к какому-либо сотруднику СМИ, вы почувствуете это. Мы ко всем относимся с уважением и так будет и впредь.

- О чем Вы беседовали с тренерами?

- Подобные вопросы затрагивались во время учебы на тренерских курсах категории Про УЕФА. На курсах отмечали, что тренерский состав не должен делать заявлений сразу же после проигрыша команды. При подобной ситуации нужно проявить холодность и сделать заявление после предварительных консультаций с помощниками. В нашем случае произошло то же самое. Если честно, я не ожидал, что все так обернется. Я и сам не хотел, чтобы все произошло именно так. Мы все азербайджанцы. Если я обидел кого-то из ваших коллег, могу сегодня же принести извинения.

- Получили ли Вы предупреждение Дисциплинарного комитета в связи с произошедшим?...

- К этому нужно относиться нормально. Так как Дисциплинарный комитет выполнял свою работу.

- В тот момент Гурбан Гурбанов ждал Вас, чтобы прийти после завершения пресс-конференции. Однако, узнав, что Вы до сих пор не явились на мероприятие, он вроде бы остался недоволен...

- В правилах нет пункта о том, что руководитель домашней команды или же главный тренер гостевой команды должны заранее явиться на пресс-конференцию. Я не думаю, чтобы Гурбан муаллим остался недоволен этим.