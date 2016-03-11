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    Генсек УЕФА: Азербайджан достойно справится с организацией ЕВРО-2020

    Проведение матчей ЕВРО-2020 в Баку является верным решением

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Проведение матчей ЕВРО-2020 в Баку является верным решением.

    Как сообщает Report, об этом во время выступления на очередной отчетно-избирательной конференции заявил генсек УЕФА Теодор Теодорис. 

    Отметив развитие азербайджанского футбола, генсек рассказал о выступлениях клубов в еврокубках: "Мы высоко оцениваем выступление клубов в еврокубках. В связи с этим хочу поздравить их. Мы хотим, чтобы их число выросло. Проведение матчей ЕВРО-2020 в Баку является верным решением. Это достойная победа. Как вы знаете, после этого начинаются трудности. Однако у вас есть профессиональные сотрудники, и вы достойно справитесь с этим делом. Помимо этого, у вас есть опыт проведения спортивных соревнований". 

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