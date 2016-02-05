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    Генсек АФФА: Региональным клубам будет оказана финансовая поддержка

    Эльхан Мамедов встретился с футбольной общественностью Сумгайыта

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Будет оказана финансовая поддержка региональным клубам, выступающим в Премьер-лиге Азербайджана". 

    Как сообщает Report, об этом в ходе встречи с футбольной общественностью Сумгайыта заявил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

    Он отметил, что в настоящее время больше половины клубов в Премьер-лиге представляют столицу: "Мы считает, что этот шаг будет стимулировать столичные клубы отправиться в регионы и представлять наши регионы".

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