​Генеральный директор SOCAR Turkey Energy побывал в Федерации футбола Турции

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Генеральный директор SOCAR Turkey Energy и член Наблюдательного совета клуба "Нефтчи" Заур Гахраманов побывал в Федерации футбола Турции (ФФТ). Как сообщает Report со ссылкой на ФФТ, З.Гахраманов посетил учебно-тренировочные базы национальных команд.

З.Гахраманов встретился с членом исполнительного комитета федерации Дженгизом Зульфикароглу и генеральным секретарем федерации Кадиром Кардашем, пожелал удачи турецкой сборной на предстоящем во Франции ЕВРО-2016.

В завершении встречи Д.Зульфикароглу подарил З.Гахраманову памятную футболку с именами футболистов.