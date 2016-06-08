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    ​Генеральный директор SOCAR Turkey Energy побывал в Федерации футбола Турции

    От имени федерации гостю вручена футболка с именами футболистов

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Генеральный директор SOCAR Turkey Energy и член Наблюдательного совета клуба "Нефтчи" Заур Гахраманов побывал в Федерации футбола Турции (ФФТ). Как сообщает Report со ссылкой на ФФТ, З.Гахраманов посетил учебно-тренировочные базы национальных команд.

    З.Гахраманов встретился с членом исполнительного комитета федерации Дженгизом Зульфикароглу и генеральным секретарем федерации Кадиром Кардашем, пожелал удачи турецкой сборной на предстоящем во Франции ЕВРО-2016.

    В завершении встречи Д.Зульфикароглу подарил З.Гахраманову памятную футболку с именами футболистов. 

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