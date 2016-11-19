"Габала" одержала очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Премьер-лиге Азербайджана по футболу стартовал XII тур.

Как сообщает Report, в матче открытия "Габала" принимала у себя "Зиря".

Хозяева поля вышли на состоявшийся на городском стадионе Габалы матч без главного тренера. Роман Григорчук из-за дисквалификации наблюдал за ходом игры с трибуны. Однако это обстоятельство не помешало "красно-черным" одержать победу. На 52 минуте Филип Озобич точным дальним ударом забил единственный гол в матче - 1:0.

"Габала" за счет этой победы набрала 28 очков и сохранила лидерство. Если в матче "Карабах" - "Кяпяз", который начнется в 18:00, агдамский клуб обыграет соперника, то он будут делить лидерство с "красно-черными". ФК "Кяпяз" из Гянджи в случае победы увеличит количество набранных очков до 15 и поднимется на 4-е место, опередив "Зиря" на 1 очко.

Отметим, что еще 2 встречи XII тура состоятся 20 ноября. "Сумгайыт" примет "Нефтчи", а "Интер" - АЗАЛ.